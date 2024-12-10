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В Башкирии похоронили погибшего в зоне СВО рядового Вадима Николаева

Погибшего в мае рядового СВО похоронили в Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

В Куюргазинском районе Башкирии похоронили погибшего в зоне СВО 45-летнего Вадима Николаева. Военнослужащий скончался еще в мае, но предать родной земле его тело смогли лишь сейчас.

Как рассказали в пресс-службе администрации района, погибший боец был уроженцем деревни Юшатырка. После учебы он отправился служить в армию, а затем вернулся работать в родной район в колхозе. В последние годы жил с семьей в Оренбургской области.

Решение заключить контракт Вадим Николаев принял в августе 2023 года.

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