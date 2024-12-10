В Новочеркасске заместителя директора колледжа осудили за взятки

В Ростовской области заместителя директора одного из колледжей Новочеркасска осудили на 7 лет и 10 месяцев колонии строгого режима. Также специалисту на пять лет запретили вести преподавательскую деятельность, сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по региону.
— Решение вынесли по статье «Получение взятки» (ч. 3, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Однако приговор в законную силу пока не вступил, и его еще могут оспорить, — уточняют в СК.
По данным ведомства, преподаватель с мая 2019 года по апрель 2022 года «неоднократно получал от студентов деньги за отметки по зачетам и экзаменам без проверки знаний». По этой нехитрой схеме мужчина получил свыше 180 тысяч рублей.
Напомним, ранее в минтрансе Ростовской области сдали тест на тему борьбы с коррупцией.