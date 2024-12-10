СК Белоруссии начал заочное расследование против «Полка Калиновского»*

В зависимости от роли каждого действия участников квалифицированы по уголовным статьям о создании преступной организации и участии в ней, о создании организации для террористической деятельности, о теракте, приведении в негодность путей сообщения, заговоре ради захвата власти, о призывах к действиям во вред нацбезопасности Белоруссии, о создании экстремистского формирования, об участии в вооруженном формировании или конфликте на территории иностранного государства, о содействии экстремистской деятельности, о прохождении подготовки для участия в экстремистской деятельности, о дискредитации Белоруссии и по ряду других статей уголовного кодекса.