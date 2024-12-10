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Жители Уфы пожаловались на обман в сотовом салоне

Полиция проверяет сотовый салон в Уфе по подозрению в мошенничестве.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе около 90 местных жителей пожаловались на обман в салоне сотовой связи. По словам покупателей, они оформили покупку на сайте магазина, но на руки товар так и не получили.

Как уточнили в пресс-службе МВД по РБ, предварительный ущерб от действий магазина оценено в 20 млн рублей. Ранее телеканал UTV передавал, что жертвами стали больше 200 жителей России, включая уфимцев. Все они пытались купить телефоны в магазине Premium store.

По факту случившегося заведено уголовное дело.

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