Жители Уфы пожаловались на обман в сотовом салоне

В Уфе около 90 местных жителей пожаловались на обман в салоне сотовой связи. По словам покупателей, они оформили покупку на сайте магазина, но на руки товар так и не получили.
Как уточнили в пресс-службе МВД по РБ, предварительный ущерб от действий магазина оценено в 20 млн рублей. Ранее телеканал UTV передавал, что жертвами стали больше 200 жителей России, включая уфимцев. Все они пытались купить телефоны в магазине Premium store.
По факту случившегося заведено уголовное дело.
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