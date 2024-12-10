Полиция ищут разгромившую кафе жительницу Уфы

В Уфе мать сына-подростка на его глазах разгромила кафе. Женщина не смогла оплатить заказ и выместила злость сначала на кассире, а затем стала крушить мебель, горшки с цветами и микроволновку, холодильник, телевизор, раскидала бумажные стаканчики и пластиковые трубочки.