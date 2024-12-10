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Полиция ищут разгромившую кафе жительницу Уфы

В Уфе полиция устанавливает личность женщины, которая напала на кассира.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе мать сына-подростка на его глазах разгромила кафе. Женщина не смогла оплатить заказ и выместила злость сначала на кассире, а затем стала крушить мебель, горшки с цветами и микроволновку, холодильник, телевизор, раскидала бумажные стаканчики и пластиковые трубочки.

За всем происходящим наблюдал сын уфимки, который попросил не вызывать полицию, однако сотрудники все же нажали тревожную кнопку. Когда буйные посетители поняли, что едет наряд, они поспешили скрыться.

Как рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии, в настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также личности женщины.

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