Авария с машиной дипмиссии произошла в центре Москвы

До этого генеральное консульство РФ в Анталье заявило о трех раненых в аварии с автобусом в Турции россиянах. Туристы получили травмы во время ДТП в курортном районе Фетхие в провинции Мугла. Автобус перевозил 14 российских отдыхающих в аэропорт Даламан. Все пострадавшие были доставлены в ближайшую больницу для оказания медицинской помощи с легкими ранениями.