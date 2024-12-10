Сделал всего пять вдохов: в Башкирии в ночном пожаре погиб мужчина

По имеющейся информации, в квартире загорелся телевизор, этого не заметил хозяин, который в этот момент спал. Видимо, ему хватило сделать 5−8 вздохов едкого дыма, чтобы исход стал летальным. Прибывшие на место пожара спасатели вытащили мужчину из горящего здания и передали медикам, которым оставалось лишь констатировать смерть сельчанина.