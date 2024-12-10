Беспилотник атаковал автомобиль экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС

Ранее сообщило Минобороны РФ указывало, что в рамках обеспечения безопасного проведения ротации наблюдателей МАГАТЭ на ЗАЭС по всему маршруту движения инспекторов от места перехода — разрушенного моста у населенного пункта Каменское Запорожской области — с 7.00 до 19.00 объявлялся режим прекращения огня, неукоснительно соблюдавшийся российскими военнослужащими.
«Один из автомобилей команды МАГАТЭ подвергся атаке с использованием беспилотника на территории Украины. К счастью, обошлось без жертв, и наши сотрудники находятся в безопасности. Ротация была завершена», — отметил Гросси в видео, опубликованном в официальном аккаунте МАГАТЭ. В видеоролике также демонстрируется фото с поврежденным автомобилем МАГАТЭ.
Он «самым решительным образом» осудил произошедшее. «Мы вновь призываем, как делали это и ранее, к максимальному уважению. Ранее я уже говорил, что атаки на атомные электростанции недопустимы. Атаковать тех, кто обеспечивает ядерную безопасность и охрану этих объектов, еще более неприемлемо», — добавил глава МАГАТЭ.
Эксперты МАГАТЭ присутствуют на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года после первого визита генерального директора Агентства на станцию.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.