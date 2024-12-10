Беспилотник атаковал автомобиль экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС

Он «самым решительным образом» осудил произошедшее. «Мы вновь призываем, как делали это и ранее, к максимальному уважению. Ранее я уже говорил, что атаки на атомные электростанции недопустимы. Атаковать тех, кто обеспечивает ядерную безопасность и охрану этих объектов, еще более неприемлемо», — добавил глава МАГАТЭ.