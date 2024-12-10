Прости, любимая: Под Ростовом муж по ошибке вместо супруги похоронил другую женщину

Юрию нужно было лишь забрать жену из морга и похоронить. Тот решил проводить в последний путь женщину, с которой прожил 16 лет, достойно. Оплатил не только гроб, но и подготовку тела к погребению: новую одежду, грим. За 30 тысяч снял кафе, чтобы все было как у людей.