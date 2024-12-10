Прости, любимая: Под Ростовом муж по ошибке вместо супруги похоронил другую женщину

Удивительная история произошла в Таганроге Ростовской области. Семейный скандал из-за ревности закончился поездками в морг, похоронами, чудесным «воскрешением покойной» и жарким примирением мужа и жены.
МЕТАЛАСЬ МЕЖДУ ДВУМЯ.
Ольга и Юрий вместе уже 16 лет. В последний год их отношения стали трещать по швам. Поговаривают, 41-летняя Ольга познакомилась с другим мужчиной и никак не могла определиться, кому отдать свое сердце: то ли мужу, проверенному годами, то ли новому возлюбленному. Юрий якобы знал о сопернике, но на развод не подавал. Ольга металась.
Супруги были вместе 16 лет. Фото: НТВ.
По словам друзей пары, после очередной ссоры жена ушла из дома. Ни денег, ни документов, ни телефона с собой не взяла. Супруг не знал, что и думать: подозревал, что ушла к сопернику.
Юрий же ждал возвращения жены три дня, а потом пошел в полицию. Так надолго супруга еще не пропадала! Заявление приняли. Но намекнули: если вдруг умерла не своей смертью, то именно Юрий станет главным подозреваемым в убийстве.
А примерно через неделю ему позвонили оперативники и сообщили: Ольга нашлась. Но, увы, она мертва. Нужно было ехать на опознание.
Со слов друзей пары, Юрий с горя перебрал со спиртным и до морга не доехал.
— Опознание прошло без него. У полиции вроде бы были фото пропавшей, и они пришли к выводу, что покойная и есть Ольга, — рассказывают соседи пары.
Родные женщины были уверены, что в гробу — другая. Фото: НТВ.
Юрию нужно было лишь забрать жену из морга и похоронить. Тот решил проводить в последний путь женщину, с которой прожил 16 лет, достойно. Оплатил не только гроб, но и подготовку тела к погребению: новую одежду, грим. За 30 тысяч снял кафе, чтобы все было как у людей.
В назначенный день убитый горем вдовец пришел с родственником якобы покойной в морг. Уже тут у последнего закрались подозрения: «Уж не подмена ли это?».
«У ОЛИ БРОВИ КАК У БРЕЖНЕВА!».
В гробу лежала светловолосая круглолицая женщина. На руках — маникюр, на веках — татуаж. Ольга же была и темнее, и худощавее, и в салоны красоты не ходила. Но Юрий был непоколебим: в гробу — именно его жена и точка!
Женщина внимательно изуила венки на могиле. Фото: НТВ.
На кладбище тоже поползли слухи:
— У Оли брови — как у Брежнева! Густые. А у покойной совсем другая форма, — шептались родственники.
Присутствующие разделились на два лагеря: родные Ольги были уверены, что хоронят не ее. Родственники мужа считали, что никакой ошибки быть не может. Несмотря на принципиальные разногласия, в кафе на поминки пришли все.
Тем временем в доме «вдовца» разворачивалась своя история. Спустя пару недель Ольга решила вернуться. Ее появление было эффектным. У дома она столкнулась с соседями. Те как раз спешили на поминки. Увидев Ольгу, знакомые стали креститься. Ее это сильно удивило. Такого приема жена точно не ожидала.
Теперь женщине приходится восстанавливать документы. Фото: НТВ.
От соседей Ольга и узнала, что в этот момент ее как раз хоронят. На кладбище и в кафе решила не идти. А соседи, поохав, все же отправились на поминки. А куда деваться? Ведь все уже оплачено.
О том, что жена жива, Юрий узнал после похорон и поминального обеда. Соседи, столкнувшиеся с покойной лоб в лоб, ничего не сказали вдовцу.
— Дела семейные, сами разберутся, — решили они.
«ПРОСТО В КАЖДОЙ ЖЕНЩИНЕ ВИДЕЛ ТЕБЯ!».
Так что о том, что Ольга жива-здорова, Юрий узнал уже дома. На этой почве между супругами произошел скандал. Ольге было очень обидно, что муж перепутал ее с другой.
Юрию пришлось сильно постараться, чтобы вымолить прощение.
— Просто я был убит горем! В каждой женщине видел тебя!
Мужчина даже на кладбище не понял, что в гробу лежит чужая женщина Олег ЗОЛОТО.
Уладив дела сердечные, пара занялась другими вопросами. Из-за путаницы появились непредвиденные проблемы. Во-первых, Ольга лишилась работы посудомойки в ресторане. Начальник думал, что та мертва, и вычеркнул ее из списков сотрудников. Во-вторых, у нее больше не было паспорта. Его уничтожили, когда выдавали свидетельство о смерти.
Сейчас семья восстанавливает все документы. Для начала им надо дождаться решения суда, который признает свидетельство о смерти недействительным, а после этого уже идти в паспортный стол. Чуть позже Ольга все же пришла на могилу, и внимательно изучила, кто и какие венки ей принес.
Кстати, личность женщины, похороненной вместо Ольги, установили. Для этого пришлось делать эксгумацию. Оказывается, Юрий перепутал жену с некой 39-летней Светланой. Женщину не бросились сразу искать, потому что она жила одна и выпивала. Ее решили не перезахоранивать. Но вот табличку над могилой, конечно, придется поменять.