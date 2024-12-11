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Жителя Кубани обвиняют в убийстве матери

Он признал вину.

Источник: Югополис

27-летний житель станицы Воронежской Усть-Лабинского района Краснодарского края стал фигурантом уголовного дела. Его обвиняют в тяжком преступлении — убийстве матери.

Днем 5 декабря молодой человек находился в гостях у матери. Они обсуждали избранницу мужчины, к которой его родственница испытывала неприязнь, и начали ссориться.

По данным следствия, в разгар скандала фигурант несколько раз ударил мать ножом в живот и грудь. Женщина умерла на месте. Осознав, что он наделал, обвиняемый позвонил родственниками, а те вызвали на место правоохранителей.

Во время допроса фигурант признал вину. Его заключили под стражу.

Следователи ведут сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Назначено проведение экспертиз, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.