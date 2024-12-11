Жителя Кубани обвиняют в убийстве матери

27-летний житель станицы Воронежской Усть-Лабинского района Краснодарского края стал фигурантом уголовного дела. Его обвиняют в тяжком преступлении — убийстве матери.
Днем 5 декабря молодой человек находился в гостях у матери. Они обсуждали избранницу мужчины, к которой его родственница испытывала неприязнь, и начали ссориться.
По данным следствия, в разгар скандала фигурант несколько раз ударил мать ножом в живот и грудь. Женщина умерла на месте. Осознав, что он наделал, обвиняемый позвонил родственниками, а те вызвали на место правоохранителей.
Во время допроса фигурант признал вину. Его заключили под стражу.
Следователи ведут сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Назначено проведение экспертиз, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.