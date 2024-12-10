Пилот без прав посадил самолет на дорогу под Ульяновском

До этого возбудили уголовное дело по факту падения легкомоторного самолета в Пензенской области. По предварительным данным, во время полета был нарушен установленный порядок использования воздушного пространства. Как отметили в СК, не было получено разрешение на полет, на борту не оказалось свидетельства о летной годности судна.