На краснодарские провалы потратят около 200 млн рублей

На ремонтно-восстановительные работы на Московской улице, вызванные порывами трубопровода, потребуется около 200 млн рублей. Об этом заявил пресс-брифинге генеральный директор «Краснодар Водоканала» Дмитрия Павлюченко, сообщает ИА KrasnodarMedia.
По его словам, средства на ликвидацию последствий порыва коллектора от ул. Зиповской до ул. 40-летия Победы будут взяты из собственной программы по устранению негативного воздействия на оборудование.
Во время ремонта будут применять более современные материалы, так как коллектор изготовлен из железобетона, а эти технологии устарели.
Павлюченко отметил, что компания предполагала плановый ремонт в 2027 году, но оборудование дало трещину раньше. На поврежденный трубопровод от ул. Солнечной до ул. Садовой через ул. Клиническую потребуется более 450 млн рублей.
Глава водоканала города обратил внимание, что городские трубопроводы построены более 50 лет и они морально-технически устарели.
Заместитель мэра Максим Онищенко заявил, что власти прилагают усилия для поиска финансирования как в федеральном, так и в региональном бюджетах, а также в рамках многолетнего концессионного соглашения.
Ранее ИА KrasnodarMedia писало, что завершить ремонт трубопровода на Московской улице, протяженностью 800 метров, планируют к 1 мая 2025 года.