В Алтайском крае сбежавший заключенный выстрелом ранил сотрудника ФСИН

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 317 УК РФ (“Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа”) и ст. 222 УК РФ (“Незаконный оборот оружия”)», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Уточняется, что заключенный не вернулся в исправительный центр в октябре. В ходе оперативно-разыскных мероприятий правоохранители нашли злоумышленника, и при задержании он начал стрелять, попав в голову одному из сотрудников ФСИН. Раненому потребовалась медицинская помощь.
В управлении СК по Алтайскому краю уточнили, что заключенный задержан и следователи работают над выяснением обстоятельств его преступления.
Ранее, 26 октября, заключенные сбежали из ИК-2 в Липецкой области. В УФСИН России по региону рассказали, что преступники смогли покинуть колонию с помощью подкопа. По информации источника «Известий», мужчины воспользовались самодельными лопатами.
Личности сбежавших установлены. Двое из них задержаны без документов в Тамбовской области, еще двое — в Липецкой области. Пятого сбежавшего задержали в частном секторе села Петровское. В задержании заключенных помогали местные жители. Позже, 6 ноября, задержали шестого беглеца. Возбуждено уголовное дело о халатности.