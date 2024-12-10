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В Алтайском крае сбежавший заключенный выстрелом ранил сотрудника ФСИН

Сбежавший заключенный исправительного центра в Алтайском крае при задержании открыл огонь по сотрудникам Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России и ранил одного из них в голову. Об этом 10 декабря сообщили в краевом Следственном управлении Следственного комитета (СУ СК) России.

Источник: РИА "Новости"

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 317 УК РФ (“Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа”) и ст. 222 УК РФ (“Незаконный оборот оружия”)», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Уточняется, что заключенный не вернулся в исправительный центр в октябре. В ходе оперативно-разыскных мероприятий правоохранители нашли злоумышленника, и при задержании он начал стрелять, попав в голову одному из сотрудников ФСИН. Раненому потребовалась медицинская помощь.

В управлении СК по Алтайскому краю уточнили, что заключенный задержан и следователи работают над выяснением обстоятельств его преступления.

Ранее, 26 октября, заключенные сбежали из ИК-2 в Липецкой области. В УФСИН России по региону рассказали, что преступники смогли покинуть колонию с помощью подкопа. По информации источника «Известий», мужчины воспользовались самодельными лопатами.

Личности сбежавших установлены. Двое из них задержаны без документов в Тамбовской области, еще двое — в Липецкой области. Пятого сбежавшего задержали в частном секторе села Петровское. В задержании заключенных помогали местные жители. Позже, 6 ноября, задержали шестого беглеца. Возбуждено уголовное дело о халатности.

СК