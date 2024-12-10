В Алтайском крае сбежавший заключенный выстрелом ранил сотрудника ФСИН

Сбежавший заключенный исправительного центра в Алтайском крае при задержании открыл огонь по сотрудникам Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России и ранил одного из них в голову. Об этом 10 декабря сообщили в краевом Следственном управлении Следственного комитета (СУ СК) России.