Перевозивший взрывчатку в иконах под Псковом получил 5,5 года колонии

«Пыталовским районным судом Псковской области постановлен приговор в отношении мужчины 1993 года рождения, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу взрывчатых веществ и взрывных устройств, группой лиц по предварительному сговору) и п. “в” ч. 2 ст. 226.1 УК РФ (незаконная перевозка взрывчатых веществ и взрывных устройств). Суд признал мужчину виновным и по совокупности преступлений назначил наказание в виде 5 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима со штрафом в размере 10 000 рублей», — отмечается в сообщении.