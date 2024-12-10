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Перевозивший взрывчатку в иконах под Псковом получил 5,5 года колонии

ПСКОВ, 10 декабря. /ТАСС/. Суд в Псковской области признал виновным мужчину в перевозке взрывчатых веществ и взрывных устройств из Румынии в Россию через участок государственной границы на территории Псковской области. Ему назначено наказание в виде 5,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Источник: AP 2024

«Пыталовским районным судом Псковской области постановлен приговор в отношении мужчины 1993 года рождения, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу взрывчатых веществ и взрывных устройств, группой лиц по предварительному сговору) и п. “в” ч. 2 ст. 226.1 УК РФ (незаконная перевозка взрывчатых веществ и взрывных устройств). Суд признал мужчину виновным и по совокупности преступлений назначил наказание в виде 5 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима со штрафом в размере 10 000 рублей», — отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, суд установил, что подсудимый должен был за денежное вознаграждение осуществить перевозку из Румынии на территорию РФ 31 коробки с церковной утварью, включая иконы, в которых были оборудованы тайники, содержащие взрывчатые вещества и взрывные устройства.

Для перемещения взрывчатых веществ и взрывных устройств подсудимый разместил указанные коробки в прицепе автомобиля и выехал с территории Румынии в направлении России. При осмотре транспортного средства на пункте пропуска указанные взрывные устройства и взрывчатые вещества были обнаружены и изъяты сотрудниками УФСБ России по Псковской области.