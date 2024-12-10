В Башкирии погиб человек при опрокидывании пассажирского микроавтобуса

В Башкирии на трассе Стерлитамак — Архангельское около населенного пункта Русский Саскуль произошло смертельное ДТП с участием вахтового автобуса. Об этом сообщает МЧС республики.
По информации ведомства, в Peugeot Boxer ехали двое работников и водитель. Мужчины возвращались со смены на предприятии, когда микроавтобус стал петлять и вылетел в кювет, где опрокинулся. В результате погиб 56-летний пассажир.
— Причина ДТП устанавливается. На месте работает следственно-оперативная группа, — прокомментировали в МЧС.
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