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В Башкирии погиб человек при опрокидывании пассажирского микроавтобуса

Вахтовый автобус перевернулся в Башкирии, погиб пассажир.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии на трассе Стерлитамак — Архангельское около населенного пункта Русский Саскуль произошло смертельное ДТП с участием вахтового автобуса. Об этом сообщает МЧС республики.

По информации ведомства, в Peugeot Boxer ехали двое работников и водитель. Мужчины возвращались со смены на предприятии, когда микроавтобус стал петлять и вылетел в кювет, где опрокинулся. В результате погиб 56-летний пассажир.

— Причина ДТП устанавливается. На месте работает следственно-оперативная группа, — прокомментировали в МЧС.

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