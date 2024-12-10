В Нижегородской области пять человек пострадали в ДТП с автобусами

«По предварительной информации, сегодня около 17:00 на Нагулинской развязке Автозаводского района водитель автобуса ПАЗ, не справился с управлением и совершил столкновение с другим рейсовым автобусом аналогичной марки», — говорится в сообщении в Telegram со ссылкой на региональный минздрав.
ГУ МЧС России по Нижегородской области показало кадры спасения двух людей, которые оказались зажаты в транспортных средствах.
Отмечается, что водители были спасены и переданы врачам скорой помощи.
Ранее, 24 октября, в Нижегородской области произошло ДТП с участием автобуса, в результате которого пострадали 12 человек. Авария произошла в 07:25 мск на 8-м км автодороги Нижний Новгород — Кстово.