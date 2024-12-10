В Нижегородской области пять человек пострадали в ДТП с автобусами

«По предварительной информации, сегодня около 17:00 на Нагулинской развязке Автозаводского района водитель автобуса ПАЗ, не справился с управлением и совершил столкновение с другим рейсовым автобусом аналогичной марки», — говорится в сообщении в Telegram со ссылкой на региональный минздрав.