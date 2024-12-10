Мощнейший пожар охватил один из самых богатых городов в США — Малибу

Местные власти распорядились эвакуировать жителей центральной и восточной частей Малибу. Зону бедствия покинут более 12 тысяч человек. Также пламя подобралось к местному Университету Пеппердина. В данный момент точной информации о пострадавших нет. Ущерб предстоит посчитать, когда пожарные справятся с огнём.