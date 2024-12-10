Мощнейший пожар охватил один из самых богатых городов в США — Малибу

Адский пожар начался вчера днём и быстро разошёлся по калифорнийским горам почти до 900 гектар. Огонь уже подобрался к богатейшему городу в Штатах Малибу, именно там проживают большинство голливудских звёзд и миллионеров. Огонь быстро распространяется из-за сильного ветра.
Местные власти распорядились эвакуировать жителей центральной и восточной частей Малибу. Зону бедствия покинут более 12 тысяч человек. Также пламя подобралось к местному Университету Пеппердина. В данный момент точной информации о пострадавших нет. Ущерб предстоит посчитать, когда пожарные справятся с огнём.