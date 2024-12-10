Альфонс обокрал жительницу Подмосковья на полмиллиона рублей

С заявлением в правоохранительные органы обратилась 26-летняя жительница Химок, женщина сообщила, что у нее похищены ювелирные изделия и деньги на общую сумму более 570 тысяч рублей. Выяснилось, что к краже причастен 39-летний возлюбленный потерпевшей.