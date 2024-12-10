В Китае выдали ордер на арест бывшего министра сельского хозяйства за взятки

Верховная народная прокуратура Китая выдала ордер на арест бывшего министра сельского хозяйства и сельских дел Тан Жэньцзяня. Как сообщила пресс-служба прокуратуры, он подозревается в получении взяток. В ноябре сообщалось, что бывшего министра исключили из партии и уволили с госслужбы. Арестован ли уже Тан не уточняется.