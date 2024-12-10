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В Китае выдали ордер на арест бывшего министра сельского хозяйства за взятки

Верховная народная прокуратура Китая выдала ордер на арест бывшего министра сельского хозяйства и сельских дел Тан Жэньцзяня. Как сообщила пресс-служба прокуратуры, он подозревается в получении взяток. В ноябре сообщалось, что бывшего министра исключили из партии и уволили с госслужбы. Арестован ли уже Тан не уточняется.

Источник: РИА "Новости"

В публикации на сайте прокуратуры говорится, что решение об аресте бывшего министра было принято несколько дней назад. Государственный надзорный комитет Китая завершил расследование в его отношении и передал дело в прокуратуру для дальнейшего разбирательства. Подробности дела бывшего министра не приводятся.

Тан Жэньцзянь возглавил Министерство сельского хозяйства и сельских дел в 2020 году. До этого он был губернатором провинции Ганьсу с 2017 по 2020 год. Также был секретарем партийного отделения КПК в министерстве.

Прокуратура