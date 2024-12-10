Сан-Хосе
+11°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининграде водитель автомобиля погиб, врезавшись в остановку

КАЛИНИНГРАД, 10 дек — РИА Новости. Автомобиль в Калининграде въехал в остановку, водитель погиб, два пешехода пострадали, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Источник: © РИА Новости

По предварительной информации, водитель автомобиля Аudi, двигаясь по улице Горького, совершил столкновение с выполнявшим разворот на перекрестке микроавтобусом Сitroen, в результате столкновения Сitroen вылетел на остановку общественного транспорта. Водитель автомобиля скончался от полученных травм на месте до приезда скорой медицинской помощи.

«В Калининграде полиция выясняет обстоятельства ДТП с погибшим водителем и пострадавшими пешеходами… Госпитализированы две женщины, ожидавшие общественный транспорт. Одна из них находится в тяжелом состоянии», — говорится в сообщении.

Обстоятельства ДТП и характер травм пострадавших выясняются. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.