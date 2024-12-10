В Калининграде водитель автомобиля погиб, врезавшись в остановку

По предварительной информации, водитель автомобиля Аudi, двигаясь по улице Горького, совершил столкновение с выполнявшим разворот на перекрестке микроавтобусом Сitroen, в результате столкновения Сitroen вылетел на остановку общественного транспорта. Водитель автомобиля скончался от полученных травм на месте до приезда скорой медицинской помощи.
«В Калининграде полиция выясняет обстоятельства ДТП с погибшим водителем и пострадавшими пешеходами… Госпитализированы две женщины, ожидавшие общественный транспорт. Одна из них находится в тяжелом состоянии», — говорится в сообщении.
Обстоятельства ДТП и характер травм пострадавших выясняются. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.