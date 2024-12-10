В Махачкале при взрыве газа в доме повреждены восемь квартир

«Всего в данном доме пострадали пять квартир, в которых выбиты стекла окон, в одной квартире повреждены межкомнатные перегородки. В соседнем доме по ул. Циолковского, 4а, в трех квартирах повреждены стекла окон», — говорится в сообщении.