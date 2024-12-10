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В Махачкале при взрыве газа в доме повреждены восемь квартир

МАХАЧКАЛА, 10 декабря. /ТАСС/. Восемь квартир повреждены в результате взрыва газа в жилом доме в центре Махачкалы. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Дагестану.

Источник: Reuters

«Всего в данном доме пострадали пять квартир, в которых выбиты стекла окон, в одной квартире повреждены межкомнатные перегородки. В соседнем доме по ул. Циолковского, 4а, в трех квартирах повреждены стекла окон», — говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, мужчина, пострадавший после взрыва, был доставлен в РКБ им. А. В. Вишневского с 57% ожогов в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что в центре Махачкалы произошел взрыв газа в квартире на третьем этаже. Жильцам многоэтажки будет выделен временный пункт размещения, в доме проведут оценку ущерба. Следователи в регионе организовали проверку для установления причин произошедшего.