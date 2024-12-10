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СМИ: сирийская оппозиция казнила родственника Асада

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Сирийская оппозиция казнила двоюродного брата Башара Асада Сулеймана, сообщает Alkhali24.

Источник: © РИА Новости

«С прибытием в Латакию авангарда сирийских повстанцев было объявлено, что Сулейман аль-Асад, руководивший силами национальной обороны, был убит», — говорится в тексте.

Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной.

Сирийский премьер Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции.

В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Со своей стороны, источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву — Россия предоставила им убежище.