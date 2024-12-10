Выстрелившего в росгвардейца жителя Ярославской области будут судить

Как сообщалось ранее, 18 сентября в полицию поступила информация о том, что на улице Соборной в Тутаеве собралась группа граждан, которые могут быть вооружены. Силовики задержали 21 человека, изъяв семь единиц травматического оружия, сообщали в УМВД по региону. По данным Ярославского облсуда, одного из задержанных обвинили не только в неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции, но и в применении насилия в отношении представителя власти. По версии следствия, житель Рыбинска 1984 года рождения, желая избежать задержания, с расстояния в пять метров выстрелил в сотрудника СОБР Управления Росгвардии России по Ярославской области из травматического пистолета.