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Выстрелившего в росгвардейца жителя Ярославской области будут судить

ЯРОСЛАВЛЬ, 10 дек — РИА Новости. Мужчину в городе Тутаев Ярославской области будут судить за то, что он выстрелил из травматического пистолета в сотрудника Росгвардии, сообщила пресс-служба областного суда.

Источник: © РИА Новости

«В Ярославской области завершено расследование уголовного дела в отношении жителя города Рыбинска, обвиняемого в угрозе применения насилия в отношении сотрудника Росгвардии», — говорится в сообщении СУСК.

Как сообщалось ранее, 18 сентября в полицию поступила информация о том, что на улице Соборной в Тутаеве собралась группа граждан, которые могут быть вооружены. Силовики задержали 21 человека, изъяв семь единиц травматического оружия, сообщали в УМВД по региону. По данным Ярославского облсуда, одного из задержанных обвинили не только в неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции, но и в применении насилия в отношении представителя власти. По версии следствия, житель Рыбинска 1984 года рождения, желая избежать задержания, с расстояния в пять метров выстрелил в сотрудника СОБР Управления Росгвардии России по Ярославской области из травматического пистолета.

СК