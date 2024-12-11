Сан-Хосе
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининграде микроавтобус врезался в остановку, есть погибший и пострадавшие (видео)

ДТП произошло в 19:30.

Источник: РИА "Новости"

В Калининграде микроавтобус въехал в остановку общественного транспорта после столкновения с легковым автомобилем. Есть погибший и пострадавшие. Об этом в своём телеграм-канале сообщила пресс-служба Госавтоинспекции по Калининградской области.

Отмечается, что двигавшийся по улице Горького легковой автомобиль марки «Ауди» совершил столкновение с выполнявшим разворот на перекрестке микроавтобусом «Ситроен». В результате ДТП второй въехал в остановку, где находились люди.

«Водитель автомобиля скончался от полученных травм на месте до приезда скорой медицинской помощи. Госпитализированы две женщины, ожидавшие общественный транспорт. Одна из них находится в тяжелом состоянии», — говорится в сообщении. Госавтоинспекция предупредила, что в настоящий момент движение на улице Сибирякова затруднено.