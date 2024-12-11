В Калининграде микроавтобус врезался в остановку, есть погибший и пострадавшие (видео)

«Водитель автомобиля скончался от полученных травм на месте до приезда скорой медицинской помощи. Госпитализированы две женщины, ожидавшие общественный транспорт. Одна из них находится в тяжелом состоянии», — говорится в сообщении. Госавтоинспекция предупредила, что в настоящий момент движение на улице Сибирякова затруднено.