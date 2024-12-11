В Волгограде спасли 69-летнего мужчину, упавшего во дворе в 4-метровый колодец

Как уточнили в администрации Волгограда, сотрудники МУ «Служба спасения Волгограда» накануне оказали помощь 69-летнему мужчине. Пенсионер во время ремонта на личном участке случайно упал в четырехметровый колодец. Его жена сразу же позвонила спасателям, как только услышала крики о помощи во дворе.