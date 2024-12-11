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В Волгограде спасли 69-летнего мужчину, упавшего во дворе в 4-метровый колодец

Происшествие, в результате которого пострадал пожилой мужчина, случилось на улице Гурзуфской в Ворошиловском районе.

Как уточнили в администрации Волгограда, сотрудники МУ «Служба спасения Волгограда» накануне оказали помощь 69-летнему мужчине. Пенсионер во время ремонта на личном участке случайно упал в четырехметровый колодец. Его жена сразу же позвонила спасателям, как только услышала крики о помощи во дворе.

Спасатели оперативно прибыли на место происшествия. Они использовали специализированную лестницу, а также альпинистское снаряжение и извлекли из 4-метровой западни пострадавшего.

Пожилого мужчину сразу же передали медикам скорой помощи, он направлен в медицинское учреждение для обследования.