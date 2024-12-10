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Жители округа Краснодара остались без теплоснабжения из-за аварии

КРАСНОДАР, 10 декабря. /ТАСС/. Жители Карасунского округа Краснодара остались без теплоснабжения и горячей воды из-за аварии, которая произошла во вторник вечером на подземном трубопроводе, сообщила Единая дежурно-диспетчерская служба города.

Источник: AP 2024

«Произошло аварийное отключение теплоснабжения и горячей воды в Карасунском округе. Причина отключения — утечка на подземном трубопроводе диаметром 150 мм и 133 мм, остановлена котельная по адресу улица Таманская, 174. Приостановлена подача теплоносителя и горячей воды в жилые дома по адресам, улица Селезнева», — говорится в сообщении.

На месте происшествия работает аварийная бригада.

По данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС), температура воздуха ночью составит 3−5 градусов тепла.

ЖКХ