Жители округа Краснодара остались без теплоснабжения из-за аварии

«Произошло аварийное отключение теплоснабжения и горячей воды в Карасунском округе. Причина отключения — утечка на подземном трубопроводе диаметром 150 мм и 133 мм, остановлена котельная по адресу улица Таманская, 174. Приостановлена подача теплоносителя и горячей воды в жилые дома по адресам, улица Селезнева», — говорится в сообщении.