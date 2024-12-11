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Свердловчанина, открывшего стрельбу 1 января, отправили в колонию

Суд вынес приговор уральцу, стрелявшему из ружья по домам и машинам.

Источник: Комсомольская правда

Нижнесергинский районный суд вынес приговор в отношении свердловчанина, устроившего стрельбу на центральных улицах поселка Верхние Серги.

Суд установил, что днем 1 января 2024 года мужчина открыл огонь из охотничьего ружья по домам и автомобилям.

— В том числе он направлял указанное оружие на проезжающие автомобили, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Свою вину подсудимый признал в полном объеме.

Мужчину признали виновным по части 2 статьи 213 УК РФ «Хулиганство с применением оружия». Суд приговорил свердловчанина к 2 годам и 6 месяцам колонии строгого режима.

Ранее в общежитии Екатеринбурга мужчина расстрелял своего знакомого. Пострадавшего с огнестрельным ранением плеча и затылочной области госпитализировали медики.