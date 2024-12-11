Свердловчанина, открывшего стрельбу 1 января, отправили в колонию

Нижнесергинский районный суд вынес приговор в отношении свердловчанина, устроившего стрельбу на центральных улицах поселка Верхние Серги.
Суд установил, что днем 1 января 2024 года мужчина открыл огонь из охотничьего ружья по домам и автомобилям.
— В том числе он направлял указанное оружие на проезжающие автомобили, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Свою вину подсудимый признал в полном объеме.
Мужчину признали виновным по части 2 статьи 213 УК РФ «Хулиганство с применением оружия». Суд приговорил свердловчанина к 2 годам и 6 месяцам колонии строгого режима.
Ранее в общежитии Екатеринбурга мужчина расстрелял своего знакомого. Пострадавшего с огнестрельным ранением плеча и затылочной области госпитализировали медики.