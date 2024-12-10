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Ан-2 получил повреждения при вынужденной посадке

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Самолет Ан-2 в результате вынужденной посадки на Ямале получил повреждения. Два члена экипажа и шесть пассажиров, находившиеся на борту, по предварительным данным, не пострадали, сообщили в пресс-службе Росавиации.

Источник: Reuters

«Днем 10 декабря, на расстоянии около километра от посадочной площадки Тамбей на Ямале, совершил вынужденную посадку самолет Ан-2 (регистрационный номер RA-40418) компании “Мобил авиа”. На борту воздушного судна, по данным эксплуатанта, находились восемь человек: два члена экипажа и шесть пассажиров. В результате вынужденной посадки люди, предварительно, не пострадали. Самолет получил повреждения», — говорится в сообщении.