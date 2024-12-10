Ан-2 получил повреждения при вынужденной посадке

«Днем 10 декабря, на расстоянии около километра от посадочной площадки Тамбей на Ямале, совершил вынужденную посадку самолет Ан-2 (регистрационный номер RA-40418) компании “Мобил авиа”. На борту воздушного судна, по данным эксплуатанта, находились восемь человек: два члена экипажа и шесть пассажиров. В результате вынужденной посадки люди, предварительно, не пострадали. Самолет получил повреждения», — говорится в сообщении.