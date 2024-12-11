Сан-Хосе
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В администрации Краснодара рассказали об охране школ после поножовщины

В администрации Краснодара сообщили о том, как обеспечивается безопасность школ после инцидента в учебном заведении № 94, где один из учащихся напал на своих одноклассников с ножом. Об этом информирует «АиФ-Юг» с ссылкой на мэрию.

Источник: Комсомольская правда

В учебных учреждениях Краснодара реализуется ряд мер безопасности, направленных на предотвращение несанкционированного доступа. В соответствии с установленными стандартами и правилами, посещение школ строго запрещает проносить оружие и острые предметы.

«Контроль за соблюдением этих требований возложен на сотрудников частных охранных организаций и администраторов школ. Все входы оборудованы постами охраны с металлодетекторами, турникетами и другими техническими средствами. В учреждениях установлены современные системы безопасности, включая сигнализации, тревожные кнопки и камеры видеонаблюдения», — сообщили изданию в администрации столицы Кубани.

Каждый месяц в образовательных учреждениях организуются тренировочные занятия для отработки действий в экстренных ситуациях. Эти мероприятия нацелены на подготовку сотрудников к потенциальным опасностям и обеспечивают защиту студентов.

Напомним, вечером 6 декабря в школе № 94 в поселке Российский под Краснодаром, школьник ранил ножом нескольких сверстников.