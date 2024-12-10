Под Тюменью шестиклассница сломала обе руки на уроке физкультуры и ушла домой

Инцидент произошел, когда шестиклассница из школы в селе Червишево выполняла упражнения «бег с низкого старта». Девочка добежала до финиша и затормозила в стену, вытянув руки перед собой. При этом она испытала сильную боль и заплакала, учитель физкультуры осмотрел руку, но не стал отправлять ученицу к медработнику. Остаток урока она провела на скамейке, а затем самостоятельно ушла домой.