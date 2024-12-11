Волгоградка двумя ударами ножа в спину убила своего гражданского мужа

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, Иловлинским межрайонным следственным отделом управления СКР по Волгоградской области завершено расследование уголовного дела, фигуранткой которого выступает жительница хутора Песчанка. Женщина обвиняется в совершении преступления по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).
Следствие установило, что в начале октября женщина вместе со своим сожителем решила отметить свой день рождения. Около 22 часов вечера во время застолья между пьяными супругами произошел конфликт. Именинница схватила со стола нож и дважды ударила гражданского супруга в область спины. Когда жертва перестала подавать признаки жизни, женщина позвонила в полицию, анонимно сообщила адрес, где было совершено убийство, и скрылась с места происшествия.
Следователи территориального подразделения СК России вместе с оперативниками из районного отдела полиции задержали обвиняемую по горячим следам на окраине хутора. Женщина взяла с собой сумку с личными вещами. Селянка, вероятнее всего, намеревалась покинуть хутор, чтобы скрыться от следствия.
Расследование дела завершено, с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения. Ожидать вынесения приговора волгоградка будет находясь под стражей.