Волгоградка двумя ударами ножа в спину убила своего гражданского мужа

Следствие установило, что в начале октября женщина вместе со своим сожителем решила отметить свой день рождения. Около 22 часов вечера во время застолья между пьяными супругами произошел конфликт. Именинница схватила со стола нож и дважды ударила гражданского супруга в область спины. Когда жертва перестала подавать признаки жизни, женщина позвонила в полицию, анонимно сообщила адрес, где было совершено убийство, и скрылась с места происшествия.