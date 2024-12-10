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Петербуржца задержали за ложный звонок о минировании Ленинградской АЭС

С. -ПЕТЕРБУРГ, 10 дек — РИА Новости. Сотрудники полиции Санкт-Петербурга задержали местного жителя, который до этого сообщил правоохранителям о якобы угрозе промышленному объекту в Ленинградской области, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.

Источник: © РИА Новости

Как информирует ведомство, в воскресенье в полицию поступило сообщение об угрозе промышленному объекту в городе Сосновый бор Ленинградской области. При этом при проверке не было обнаружено предметов, опасных для жизни и здоровья граждан.

Полиция установила, что о мнимой угрозе сообщил 50-летний житель Петербурга, ранее уже судимый.

«Мужчина из хулиганских побуждений сообщил в полицию заведомо ложную информацию об угрозе объекту. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма)», — говорится в сообщении.

Фигурант задержан в процессуальном порядке, заключают в ГУМВД.

На видео, распространенном пресс-службой регионального главка МВД, мужчина рассказывает о своем поступке и просит его простить.

«Совершил телефонный звонок сегодня утром… часов в пять утра это было… в состоянии алкогольного опьянения о том, что заминирована Ленинградская АЭС. Я в этом раскаиваюсь очень сильно, прошу меня простить и понять», — говорит подозреваемый.