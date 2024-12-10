Петербуржца задержали за ложный звонок о минировании Ленинградской АЭС

«Совершил телефонный звонок сегодня утром… часов в пять утра это было… в состоянии алкогольного опьянения о том, что заминирована Ленинградская АЭС. Я в этом раскаиваюсь очень сильно, прошу меня простить и понять», — говорит подозреваемый.