Неизвестный устроил стрельбу в Кузьминском лесопарке в столице

Пьяный мужчина выстрелил из травматического оружия в своего собутыльника во время конфликта в квартире одного из домов на Первомайской улице в селе Ситне-Щелканово. Пострадавшего доставили в больницу. Об этом 10 декабря сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.