Неизвестный устроил стрельбу в Кузьминском лесопарке в столице

По предварительным данным, речь может идти о заказном убийстве. Очевидцы рассказали, что погиб мужчина средних лет.
Стрелок скрылся с места происшествия.
В настоящее время к месту происшествия прибыли медики и правоохранители, сказано в публикации.
Пьяный мужчина выстрелил из травматического оружия в своего собутыльника во время конфликта в квартире одного из домов на Первомайской улице в селе Ситне-Щелканово. Пострадавшего доставили в больницу. Об этом 10 декабря сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
Ранее сотрудники Госавтоинспекции в Санкт-Петербурге попытались остановить водителя на автомобиле Volvo, но он проигнорировал требования и попытался скрыться, что привело к преследованию. Началась погоня со стрельбой. В результате задержания пострадал полицейский. Он был госпитализирован.