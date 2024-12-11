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Неизвестный устроил стрельбу в Кузьминском лесопарке в столице

Неизвестный устроил стрельбу в Кузьминском лесопарке в Москве. Об этом во вторник, 10 декабря, сообщил источник РЕН ТВ.

Источник: РИА "Новости"

По предварительным данным, речь может идти о заказном убийстве. Очевидцы рассказали, что погиб мужчина средних лет.

Стрелок скрылся с места происшествия.

В настоящее время к месту происшествия прибыли медики и правоохранители, сказано в публикации.

Пьяный мужчина выстрелил из травматического оружия в своего собутыльника во время конфликта в квартире одного из домов на Первомайской улице в селе Ситне-Щелканово. Пострадавшего доставили в больницу. Об этом 10 декабря сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Ранее сотрудники Госавтоинспекции в Санкт-Петербурге попытались остановить водителя на автомобиле Volvo, но он проигнорировал требования и попытался скрыться, что привело к преследованию. Началась погоня со стрельбой. В результате задержания пострадал полицейский. Он был госпитализирован.