В Ульяновске задержали главу пивзавода за неуплату налогов на ₽3 млрд

«По версии следствия, в разные периоды времени с 2017 по 2022 год подозреваемый уклонился от уплаты налогов на общую сумму свыше 3 миллиардов рублей», — говорится в сообщении.
О каком пивоваренном заводе идет речь, ведомство не уточнило. Имя подозреваемого СК также не назвал.
При этом, как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на правоохранительные органы, задержали гендиректора пивоваренного завода «Трехсосенский» Михаила Родионова, экс-депутата Самарской губернской думы от партии «Справедливая Россия».
Пресс-служба отметила, мужчина предоставлял в налоговую декларации с фальшивыми данными. Организация получала на свои счета деньги за работы или услуги, которые фактически не оказывались, чтобы придать видимость коммерческой деятельности.
Затем на средства, которые подозреваемый получил путем уклонения от налогов, он приобретал ценные бумаги и брал займы, чтобы легализовать полученные средства. Всего было выполнено подобных операций на сумму более 6 млн руб.
Следователи возбудили дело по трем статьям уголовного кодекса:
- п. «б» ч. 2 ст. 199 — уклонение от уплаты налогов, в особо крупном размере. Максимальное наказание — пять лет лишения свободы;
- п. «б» ч. 4 ст. 174.1 — легализация денежных средств приобретенных преступным путем в особо крупном размере. Статья предусматривает наканазание в виде лишения свободы на срок до семи лет;
- ч. 1 ст. 187 — неправомерный оборот средств платежей. Предусматривает максимальное наказание в виде шести лет лишения свободы.
Суд наложил арест на имущество мужчины на сумму более 3 млрд руб.
Накануне в городе Абакан республики Хакасия еще одного директора пивоваренного завода ООО «Альпина» обвинили в уклонении от уплаты налогов на сумму более 3,4 млрд руб и легализации полученных средств (п. «б» ч. 2 ст. 199, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).
Мужчина также предоставлял в налоговые декларации с заведомо ложными сведениями за период с января 2017 по декабрь 2019 года.
Затем он систематически зачислял деньги на счета компании, которые потом расходовал на ее нужды. Общая сумма зачислений составила 650 млн руб.