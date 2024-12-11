Огонь уничтожил 25 свиней в Курганской области

В сентябре сотрудники МЧС спасли более 700 бездомных животных при пожаре в приюте в Барнауле. Они вынесли на руках кошек и собак на свежий воздух. Площадь пожара в приюте составляла 150 квадратных метров. Огонь был потушен, однако семь кошек спасти не удалось.