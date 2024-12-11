В Минске водитель легковушки наехал на пешехода, толкающего автомобиль

По предварительной информации, во вторник, 10 декабря, около 22:10 водитель автомобиля Nissan, при движении по улице Танковой вблизи здания № 8 совершил наезд на пешехода, толкающего автомобиль Volkswagen.



В результате ДТП водитель и пешеход с травмами доставлены в учреждение здравоохранения.