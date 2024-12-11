По предварительной информации, во вторник, 10 декабря, около 22:10 водитель автомобиля Nissan, при движении по улице Танковой вблизи здания № 8 совершил наезд на пешехода, толкающего автомобиль Volkswagen.
В результате ДТП водитель и пешеход с травмами доставлены в учреждение здравоохранения.
В Минске водитель легковушки наехал на пешехода, толкающего автомобиль
10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На улице Танковой в Минске водитель легковушки наехал на пешехода, об этом сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
По предварительной информации, во вторник, 10 декабря, около 22:10 водитель автомобиля Nissan, при движении по улице Танковой вблизи здания № 8 совершил наезд на пешехода, толкающего автомобиль Volkswagen.