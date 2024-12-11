В Якутии из-за толчка воспитателя ребенок-инвалид получил перелом плеча

Инцидент случился в городе Нерюнгри. По версии следователей, мужчина толкнул мальчика-инвалида, после чего он упал. В результате пострадавшего доставили в больницу с закрытым оскольчатым переломом хирургической шейки плечевой кости.
Данные травмы расценили как тяжкий вред здоровью. В отношении воспитателя возбуждено уголовное дело по статье о причинении вреда по неосторожности.
Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение. Материалы дела направили в суд для рассмотрения по существу.
Солнечногорская городская прокуратура проверит публикацию в Сети, на которой видно грубое обращение с воспитанниками частного детского сада в деревне Голубое. Об 29 октября сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.
Местные жители деревни Голубое в городском округе Солнечногорск сняли на видео, как воспитатель частного детского сада тащит детей по асфальту с дневной прогулки. На записи слышен детский плач.