Суд в Волгограде подтвердил приговор водителю, виновному в смертельном ДТП

Волгоградский областной суд рассмотрел апелляцию по делу 39-летнего жителя Самарской области, который был осужден Дубовским районным судом 5 августа 2024 года за совершение преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 264 УК РФ. Его признали виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух человек и причинение тяжкого вреда здоровью другим лицам, при этом будучи лишенным прав на управление транспортными средствами.
Согласно материалам дела, ночью 23 декабря 2022 года, будучи ранее лишенным водительских прав за отказ от медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, мужчина управлял автомобилем КамАЗ 5490-S5 с полуприцепом. Он, нарушая правила дорожного движения, выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом «Мерседес-Бенц 223612», что привело к смерти 34-летнего и 17-летнего пассажиров автобусa, а также к тяжелым телесным повреждениям еще двух мужчин, находившихся в том же транспортном средстве.
Водитель не признал своей вины в инкриминируемом деянии. Суд, учитывая все обстоятельства дела и позицию государственного обвинения, назначил ему 9 лет лишения свободы в колонии-поселении, а также на 3 года лишил права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.
Не согласившись с вынесенным приговором, он подал апелляцию, прося о его оправдании. Однако Волгоградский областной суд поддержал выводы прокуратуры о законности и справедливости приговора, оставив его без изменений. Приговор вступил в законную силу.