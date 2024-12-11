Суд в Волгограде подтвердил приговор водителю, виновному в смертельном ДТП

Согласно материалам дела, ночью 23 декабря 2022 года, будучи ранее лишенным водительских прав за отказ от медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, мужчина управлял автомобилем КамАЗ 5490-S5 с полуприцепом. Он, нарушая правила дорожного движения, выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом «Мерседес-Бенц 223612», что привело к смерти 34-летнего и 17-летнего пассажиров автобусa, а также к тяжелым телесным повреждениям еще двух мужчин, находившихся в том же транспортном средстве.