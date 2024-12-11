Россиянин трижды поверил мошенникам, набрал кредитов и отдал более 2,6 млн рублей

А вскоре батайчанин узнал, что стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве, и испугался. На этот раз он оформи кредит и перевел деньги, чтобы избежать привлечения к уголовной ответственности. Затем мужчина взял две кредитные на 145 и 280 тыс. рублей. Эти суммы тоже поступили на счета аферистов. О том, что он сам стал жертвой мошенников, пострадавший понял, только когда рассказал обо всем брату. Затем мужчина все же обратился в полицию.