В Тбилиси завершилась очередная акция оппозиции

В республике 26 октября прошли парламентские выборы, на них победила партия «Грузинская мечта». В парламент прошли также четыре оппозиционные партии, но они отказались признать итоги голосования и призвали сторонников выходить на акции протеста. Президент Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, хотя по конституции должна быть беспартийной, также призывала к манифестациям.