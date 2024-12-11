В Тбилиси завершилась очередная акция оппозиции

Участники постепенно расходятся по домам. Полиция в происходящее не вмешивалась.
Акция проходила уже 13-ый вечер подряд.
Ранее во вторник Служба государственной безопасности Грузии заявила, что организаторы акций протеста при координации спецслужб зарубежных стран планируют сорвать проведение президентских выборов, намеченных на 14 декабря.
Очередная серия акций протеста началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить начало переговоров по членству Грузии в ЕС до 2028 года.
Митингующие каждый день собираются у здания парламента и забрасывают его камнями, бутылками, в том числе с горючей смесью, петардами. В ночь на 1 декабря они устроили пожар. Силовики в ответ применяют спецтехнику, в частности водометы, а также периодически — слезоточивый газ.
В республике 26 октября прошли парламентские выборы, на них победила партия «Грузинская мечта». В парламент прошли также четыре оппозиционные партии, но они отказались признать итоги голосования и призвали сторонников выходить на акции протеста. Президент Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, хотя по конституции должна быть беспартийной, также призывала к манифестациям.