МВД: петербуржца задержали за ложный звонок о минировании Ленинградской АЭС

Полиция Санкт-Петербурга задержала мужчину, сообщившего ложную информацию об угрозе промышленному объекту в Ленинградской области.
Как сообщает пресс-служба регионального главка МВД России, в воскресенье в правоохранительные органы поступил сигнал о возможной опасности для объекта в Сосновом Бору. Однако проверка показала отсутствие каких-либо угроз для жизни и здоровья граждан.
Выяснилось, что ложное сообщение поступило от 50-летнего жителя Санкт-Петербурга, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности. По данным полиции, мужчина из хулиганских побуждений предоставил заведомо ложную информацию. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ (ложное сообщение об акте терроризма).
Подозреваемый задержан в процессуальном порядке.
В видеозаписи, опубликованной пресс-службой, задержанный признается в содеянном. Он объясняет, что сделал телефонный звонок рано утром, находясь в состоянии алкогольного опьянения, заявив о якобы заминированной Ленинградской АЭС. Мужчина выразил глубокое раскаяние и попросил прощения за свой поступок.
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