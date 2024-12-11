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МВД: петербуржца задержали за ложный звонок о минировании Ленинградской АЭС

Полиция установила, что о мнимой угрозе сообщил 50-летний житель Петербурга, ранее уже судимый.

Полиция Санкт-Петербурга задержала мужчину, сообщившего ложную информацию об угрозе промышленному объекту в Ленинградской области.

Как сообщает пресс-служба регионального главка МВД России, в воскресенье в правоохранительные органы поступил сигнал о возможной опасности для объекта в Сосновом Бору. Однако проверка показала отсутствие каких-либо угроз для жизни и здоровья граждан.

Выяснилось, что ложное сообщение поступило от 50-летнего жителя Санкт-Петербурга, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности. По данным полиции, мужчина из хулиганских побуждений предоставил заведомо ложную информацию. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ (ложное сообщение об акте терроризма).

Подозреваемый задержан в процессуальном порядке.

В видеозаписи, опубликованной пресс-службой, задержанный признается в содеянном. Он объясняет, что сделал телефонный звонок рано утром, находясь в состоянии алкогольного опьянения, заявив о якобы заминированной Ленинградской АЭС. Мужчина выразил глубокое раскаяние и попросил прощения за свой поступок.

Ранее сообщалось, как Вооруженные силы Украины перед отступлением из города Селидово заминировали колодцы и подходы к водяным скважинам.