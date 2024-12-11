Сирийская оппозиция заявила о взятии Дейр-эз-Зора

«Главное командование: Наши силы взяли полный контроль над городом Дейр-эз-Зор», — пишет газета.
Дейр-эз-Зор является крупнейшим городом в восточной части Сирии, а также важным транспортным узлом. Ранее во вторник командование так называемого «Военного совета Дейр-эз-Зор» отказалось подчиняться прокурдским формированиями «Сирийские демократические силы» (СДС) и присоединилось к вооруженной оппозиции в Дамаске.
С конца ноября вооруженные группировки заняли несколько крупных городов Сирии, в том числе вошли в Дамаск. Президент страны Башар Асад, по данным МИД России, провел переговоры с некоторыми участниками конфликта, в ходе которых принял решение уйти с поста и покинул страну. Россия в этих переговорах не участвовала.
Позднее источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву, которая из гуманитарных соображений предоставила им убежище.
Собеседник агентства отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений на территории Сирии.