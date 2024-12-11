В Подольске произошел пожар в школе

В подмосковном Подольске произошел пожар в нежилом здании, площадь возгорания составила 770 квадратных метров.
По данным ГУ МЧС по Московской области, сообщение о происшествии поступило в 22:34 по московскому времени. К 23:55 пожар был локализован.
Здание, в котором произошло возгорание, находится по адресу: улица Февральская, дом 30. По этому адресу располагается школа № 6.
На ликвидацию пожара задействованы 28 единиц техники и 90 человек, включая 19 единиц техники и 60 сотрудников МЧС России.
Ранее на Коптевском рынке в Москве в одном из торговых павильонов произошел пожар.