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В Подольске произошел пожар в школе

Возгорание локализовано на 770 квадратных метрах.

Источник: Аргументы и факты

В подмосковном Подольске произошел пожар в нежилом здании, площадь возгорания составила 770 квадратных метров.

По данным ГУ МЧС по Московской области, сообщение о происшествии поступило в 22:34 по московскому времени. К 23:55 пожар был локализован.

Здание, в котором произошло возгорание, находится по адресу: улица Февральская, дом 30. По этому адресу располагается школа № 6.

На ликвидацию пожара задействованы 28 единиц техники и 90 человек, включая 19 единиц техники и 60 сотрудников МЧС России.

Ранее на Коптевском рынке в Москве в одном из торговых павильонов произошел пожар.