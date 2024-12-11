В Санкт-Петербурге в 39 ресторанах «Токио-City» прошли рейды

Об этом сообщили в ГСУ СК России по городу.
«С целью возможного выявления в сети ресторанов нарушений в сфере оказания услуг общественного питания, а также миграции следователями с участием сотрудников районного подразделения МВД и представителей Роспотребнадзора, в 39 ресторанах на территории города проведены рейды», — заявили в ведомстве.
Отмечается, что в 11 заведениях среди работников были выявлены нарушения законодательства в сфере миграции, задержан 41 иностранный гражданин. В отношении трёх из них возбуждены уголовные дела из-за подложных документов.
Кроме того, Роспотребнадзор зафиксировал в 22 ресторанах нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства.
Ранее сообщалось, что после отравления 23 посетителей ресторана «Токио City» в Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело.
Кроме того, в Москве Роспотребнадзор опечатал два кафе «Моремания» за нарушения санитарных требований.