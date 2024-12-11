В Санкт-Петербурге в 39 ресторанах «Токио-City» прошли рейды

«С целью возможного выявления в сети ресторанов нарушений в сфере оказания услуг общественного питания, а также миграции следователями с участием сотрудников районного подразделения МВД и представителей Роспотребнадзора, в 39 ресторанах на территории города проведены рейды», — заявили в ведомстве.