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В Санкт-Петербурге в 39 ресторанах «Токио-City» прошли рейды

Силовики и представители Роспотребнадзора провели рейды в 39 ресторанах «Токио-City» в Санкт-Петербурге.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщили в ГСУ СК России по городу.

«С целью возможного выявления в сети ресторанов нарушений в сфере оказания услуг общественного питания, а также миграции следователями с участием сотрудников районного подразделения МВД и представителей Роспотребнадзора, в 39 ресторанах на территории города проведены рейды», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что в 11 заведениях среди работников были выявлены нарушения законодательства в сфере миграции, задержан 41 иностранный гражданин. В отношении трёх из них возбуждены уголовные дела из-за подложных документов.

Кроме того, Роспотребнадзор зафиксировал в 22 ресторанах нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства.

Ранее сообщалось, что после отравления 23 посетителей ресторана «Токио City» в Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело.

Кроме того, в Москве Роспотребнадзор опечатал два кафе «Моремания» за нарушения санитарных требований.

СК