В Приморье три поселка остались без света из-за аварии на подстанции

«Прокуратура Надеждинского района организовала проверку по факту аварийного отключения электроэнергии. В 05:00 часов (22:00 мск) 11 декабря в результате аварийного отключения трансформатора на подстанции “Тавричанская” произошло прекращение электроснабжения жителей населенных пунктов: п. Тавричанка, п. Девятый Вал, п. Рыбачий. Ресурсоснабжающая организация приступила к аварийно-восстановительным работам», — говорится в сообщении.
Уточняется, что прокуратура района даст оценку исполнению требований законодательства при содержании и обслуживании сетей, соблюдению нормативного срока устранения аварии, а также надлежащему расследованию ее причин и условий. Кроме того, поставлены на контроль работа источников теплоснабжения, находящихся в зависимости от электричества и своевременное обеспечение их резервным питанием.