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В Приморье три поселка остались без света из-за аварии на подстанции

ВЛАДИВОСТОК, 11 декабря. /ТАСС/. Аварийное отключение электроэнергии произошло в Надеждинском районе Приморья, из-за чего без света остались три поселка, сообщает пресс-служба прокуратуры Приморья. Ведомство поставило на контроль проверку по факту аварийного отключения.

Источник: AP 2024

«Прокуратура Надеждинского района организовала проверку по факту аварийного отключения электроэнергии. В 05:00 часов (22:00 мск) 11 декабря в результате аварийного отключения трансформатора на подстанции “Тавричанская” произошло прекращение электроснабжения жителей населенных пунктов: п. Тавричанка, п. Девятый Вал, п. Рыбачий. Ресурсоснабжающая организация приступила к аварийно-восстановительным работам», — говорится в сообщении.

Уточняется, что прокуратура района даст оценку исполнению требований законодательства при содержании и обслуживании сетей, соблюдению нормативного срока устранения аварии, а также надлежащему расследованию ее причин и условий. Кроме того, поставлены на контроль работа источников теплоснабжения, находящихся в зависимости от электричества и своевременное обеспечение их резервным питанием.

Прокуратура
энергетика