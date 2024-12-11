В Приморье три поселка остались без света из-за аварии на подстанции

Уточняется, что прокуратура района даст оценку исполнению требований законодательства при содержании и обслуживании сетей, соблюдению нормативного срока устранения аварии, а также надлежащему расследованию ее причин и условий. Кроме того, поставлены на контроль работа источников теплоснабжения, находящихся в зависимости от электричества и своевременное обеспечение их резервным питанием.