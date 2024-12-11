Силы ПВО уничтожили десять украинских дронов в Брянской области

Вооруженные силы Украины в ночь на 11 декабря попытались атаковать российские регионы. О ситуации в Брянской области в своем Telegram-канале рассказал губернатор Александр Богомаз.
По его словам, российские средства противовоздушной обороны уничтожили десять вражеских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. На данный момент на месте работают представители оперативных и экстренных служб.
«Над территорией Брянской области силами ПВО министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены десять БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет», — указал глава региона.
Ранее сообщалось, что силы ПВО сработали над акваторией Чёрного моря вблизи Крымского полуострова. Они ликвидировали два украинских дрона самолетного типа.