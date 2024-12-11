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В Новосибирске устранили аварию, оставившую без тепла 17 многоквартирных домов

НОВОСИБИРСК, 11 декабря. /ТАСС/. Специалисты устранили аварию, оставившую без отопления 17 многоквартирных домов в Новосибирске. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по Новосибирской области.

Источник: AP 2024

«В 04:20 (00:20 мск) аварийно-восстановительные работы завершены, теплоснабжение восстановлено», — говорится в сообщении.

На месте работали 22 человека и 8 единиц техники, от МЧС России — 5 человек и 2 единицы техники.

Сообщалось, что прокуратура Дзержинского района Новосибирска организовала проверку по факту аварийного отключения отопления. По данным ведомства, без тепла оставались также три объекта социальной инфраструктуры и семь прочих зданий.

Ранее прокуратура Новосибирска возбудила 10 дел об административных правонарушениях в отношении руководителей ресурсоснабжающих организаций, а также внесла представление мэру города Максиму Кудрявцеву из-за срыва подготовки к отопительному сезону. Наряду с Новосибирском в регионе паспорт готовности к отопительному сезону не получили рабочий поселок Линево, города Искитим и Бердск.

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