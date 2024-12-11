В Новосибирске устранили аварию, оставившую без тепла 17 многоквартирных домов

«В 04:20 (00:20 мск) аварийно-восстановительные работы завершены, теплоснабжение восстановлено», — говорится в сообщении.
На месте работали 22 человека и 8 единиц техники, от МЧС России — 5 человек и 2 единицы техники.
Сообщалось, что прокуратура Дзержинского района Новосибирска организовала проверку по факту аварийного отключения отопления. По данным ведомства, без тепла оставались также три объекта социальной инфраструктуры и семь прочих зданий.
Ранее прокуратура Новосибирска возбудила 10 дел об административных правонарушениях в отношении руководителей ресурсоснабжающих организаций, а также внесла представление мэру города Максиму Кудрявцеву из-за срыва подготовки к отопительному сезону. Наряду с Новосибирском в регионе паспорт готовности к отопительному сезону не получили рабочий поселок Линево, города Искитим и Бердск.