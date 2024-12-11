При пожаре на ферме в селе Пьянково Курганской области сгорели 25 свиней

Мощный пожар разгорелся на ферме в селе Пьянково Курганской области. Подробности о последствиях инцидента сообщили представители МЧС России в Telegram-канале.
По данным ведомства, огонь распространился на площадь в 160 квадратных метров. К тушению были привлечены восемь специалистов и использованы три единицы техники.
«На пожаре в Курганской области погибли 25 свиней. В селе Пьянково сгорела ферма, в ней погиб скот», — указано в сообщении.
Причина пожара будет еще устанавливаться. По предварительным данным известно, что речь может идти об аварийном режиме работы электросети.
Ранее сообщалось, что в подмосковном Подольске произошел пожар в нежилом здании. Площадь возгорания составила 770 квадратных метров.