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При пожаре на ферме в селе Пьянково Курганской области сгорели 25 свиней

Пожар на 160 квадратах потушили восемь специалистов МЧС с использованием трех единиц техники.

Источник: Аргументы и факты

Мощный пожар разгорелся на ферме в селе Пьянково Курганской области. Подробности о последствиях инцидента сообщили представители МЧС России в Telegram-канале.

По данным ведомства, огонь распространился на площадь в 160 квадратных метров. К тушению были привлечены восемь специалистов и использованы три единицы техники.

«На пожаре в Курганской области погибли 25 свиней. В селе Пьянково сгорела ферма, в ней погиб скот», — указано в сообщении.

Причина пожара будет еще устанавливаться. По предварительным данным известно, что речь может идти об аварийном режиме работы электросети.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Подольске произошел пожар в нежилом здании. Площадь возгорания составила 770 квадратных метров.