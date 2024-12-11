ГУМЧС: открытое горение в Подольске, где загорелась школа, ликвидировали

Пожар в подмосковном Подольске, где произошло возгорание в школе, был полностью потушен, сообщили в ГУМЧС России по Московской области.
Информация о пожаре в нежилом здании на улице Февральской, 30, поступила в ночь на среду. На этом адресе находится школа № 6. К 23:55 по московскому времени пожар был локализован на площади 770 квадратных метров.
По данным ведомства, открытое горение было ликвидировано в 1:51 мск.
Напомним, на ликвидацию пожара были задействованы 28 единиц техники и 90 человек, включая 19 единиц техники и 60 сотрудников МЧС России.