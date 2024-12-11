Бородатые мужчины вчетвером избили хабаровчанина на пешеходном переходе

Горожанин пытался оправдаться, что имеет право переходить дорогу, но автовладелец и его приятели не стали слушать аргументы и пустили в ход кулаки. Инцидент попал на фото и видео, на которых видно, как пешеход сидит посреди дороги с окровавленным лицом.