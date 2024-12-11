Бородатые мужчины вчетвером избили хабаровчанина на пешеходном переходе

В центре Хабаровска четверо мужчин избили пешехода, который якобы не пропустил их на «зебре». Предположительно, агрессоры были иностранцами, сообщили в городских Telegram-каналах.
Инцидент произошёл 10 декабря в Центральном районе на улице Дикопольцева. По данным соцсетей, потерпевший переходил дорогу перед тонированной машиной, из которой стали доноситься крики с требованием уступить. После этого из автомобиля вышли четверо бородатых черноволосых мужчин неславянской внешности и вступили в спор.
Горожанин пытался оправдаться, что имеет право переходить дорогу, но автовладелец и его приятели не стали слушать аргументы и пустили в ход кулаки. Инцидент попал на фото и видео, на которых видно, как пешеход сидит посреди дороги с окровавленным лицом.
По факту произошедшего следственный отдел по Центральному району начал проверку по статье 213 УК РФ «Хулиганство». Выясняются обстоятельства драки, а также личности её участников.
«По результатам проверки будет принято законное процессуальное решение», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.